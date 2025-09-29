احتراق سيارة تابعة للخدمة السرية قرب لقاء ترامب ونتنياهو

ونقلت مجلة "بيبل" عن بيان صادر عن متحدث باسم الخدمة قوله: "اشتعلت النيران في مركبة تتبع لوحدة في الأمريكية عند تقاطع شارع 18 وشارع بنسلفانيا في الساعة العاشرة صباحا تقريبا حسب التوقيت المحلي".وأفادت المجلة أنه لم ترد أي إصابات خلال الحادث، وبعد التحقيق الذي أجرته في ، تم تحديد أن الحريق ناجم عن مشكلة في التوصيلات الكهربائية.وعقد اجتماعا مع نتنياهو في يوم الاثنين، وقد وعد الرئيس الأمريكي يوم الأحد الماضي بـ"شيء خاص" فيما يتعلق بالوضع في الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن المنطقة لديها "فرصة حقيقية للعظمة".