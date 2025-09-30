تفاصيل جديدة عن هجوم كنيسة ميشيغان.. دوافع المهاجم الاميركي "طائفية" وسيارته تحمل "لوحات عراقية"!

وقام الجندي الذي يدعى سانفورد بالاصطدام في بوابة كنيسة في جراند بلانك بولاية ميشيغان، قبل ان يفتح النار على المصلين في الكنيسة ويتسبب بمقتل 4 اشخاص واصابة 8 اخرين وحرق الكنيسة، قبل ان يقتل برصاص الشرطة بعد 8 دقائق من الهجوم.وتقول تقارير لوسائل اعلام أميركية، انه تم العثور على كلمة على لوحة ترخيص عجلته فضلا عن عبوات ناسفة بدائية الصنع، ومن غير المعروف ما اذا كانت التقارير تشير الى ان لوحات السيارات عراقية، ام هي أميركية ومكتوب عليها كلمة العراق فقط.وحول اخر المعلومات عن أسباب ودوافع الجريمة، تبين انها "طائفية" حيث ان الجاني يكره الطائفة المورمونية ، وسبق ان وصفهم بـ" "، فيما تشير المعلومات الى انه غاضب من صديقته السابقة المورمونية المتدينة التي تركته منذ 10 سنوات.