الاقتصادية أقل أهمية.. ايران تتحدث عن "تأثيرات سياسية واستراتيجية" للعقوبات الأممية

وقال عراقجي في تصريحات نقلتها وسائل اعلام إيرانية، انه "تبادلنا الرسائل مع الأمريكيين سواء بشكل مباشر أو غير مباشر"، مشيرا الى "اجراء لقاءات متعددة مع الترويكا الأوروبية خلال حضورنا في وقدمنا مقترحات".وأضاف ان "في موضوع آلية الزناد كانت هناك جهود لإجبارنا على تقديم تنازلات غير معقولة وغير ممكنة"، مشددا على " عدم بأي اتفاق لا يشمل تأمين مصالح الشعب الإيراني".وأوضح انه "بذلت جهودا للوصول إلى تسوية لكنها لم تنجح بسبب مطالب المفرطة وتعاون معها".وأكد أن "التداعيات الاقتصادية للعقوبات الأممية لن تكون أكثر من العقوبات الأمريكية"، الا انه شدد على "العقوبات الأممية ستكون لها تأثيرات سياسية واستراتيجية ويجب أن نواجهها".