اول رد رسمي قطري على اعتذار نتنياهو

وقال الأنصاري في مقابلة صحفية "كان الاعتذار لقطر خطوة أولى. والأهم هو الوعود الأمنية التي قطعتها ، والتزام بعدم مهاجمة بلادنا مجددا. الاعتذار، وإن كان رمزيا، إلا أنه يمثل اعترافًا بالذنب من نتنياهو، وبالتالي، فهو جزءٌ من التزامٍ بعدم مهاجمتنا مجددا وهو شرط أساسي لنا".ولفت الأنصاري أنه وبعد تسوية الوضع، استأنفت قطر، بناء على طلب الولايات المتحدة، المفاوضات مع حماس كوسيط.ومساء الاثنين، التقى ووزير الخارجية القطري بالمكتب السياسي لحركة حماس ورئيس المخابرات المصرية، وعرض عليهما مقترح السلام الأمريكي.ووصف الأنصاري خطة بأنها معقولة، مشيرا إلى أنها "تقدم رؤية لحل نهائي" للحرب في غزة.وأعلن ، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، ، عبّر عن "أسفه لانتهاك سيادة "، مؤكدا أن مثل هذا "الهجوم لن يتكرر في المستقبل".وأفادت ، أمس الاثنين، بأن إسرائيل قدمت اعتذارها عن هجومها على دولة قطر، وذلك من خلال اتصال أجراه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، مع رئيس الوزراء القطري ، ونظيره الإسرائيلي نتنياهو.وبيّنت الخارجية القطرية، في بيان صحفي، أن رئيس الوزراء، وزير الخارجية القطري، أكد "رفض دولة قطر التام والقاطع المساس بسيادتها تحت أي ظرف"، مشددًا على أن "حماية المواطنين والمقيمين في قطر أولوية قصوى".