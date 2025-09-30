القبض على داعشي خطط لتفجير دور العبادة

ووفقًا لصحيفة "القبس" ، فقد عُرض المتهم على بعد إحالته من ، حيث خضع لتحقيقات موسّعة اعترف خلالها بانتمائه إلى الجماعة الإرهابية المحظورة، وبتبنيه لأفكارها ، كما أقرّ بأنه كان يخطط لتنفيذ عملية إرهابية تستهدف دور العبادة، وأنه تعلّم تصنيع المتفجرات لهذا الغرض بهدف زعزعة الأمن واستهداف .وأعلنت وزارة الداخلية الكويتية أن ، ممثلة بجهاز ، تمكّنت من إلقاء القبض على المقيم العربي بعد تحريات دقيقة ومتابعة استخباراتية، كشفت عن نيّته تنفيذ عملية تفجيرية تستهدف دور العبادة.وعُثر في مقر سكنه على عدد من الأجهزة والمواد الداخلة في صناعة المفرقعات، إضافة إلى وثائق تفصيلية حول طرق تحضيرها واستخدامها، ما يدلّ على خطورة المخطط الذي كان يسعى لتنفيذه.وأكدت الوزارة أن القبض على المتهم جاء في إطار الجهود الأمنية الاستباقية التي تبذلها لحماية أمن البلاد وصون استقرارها، مشددةً على أنها تقف "بالمرصاد وبكل حزم" لكل من تسول له نفسه المساس بأمن أو تهديد سلامة المجتمع، ولن تسمح بأي حال من الأحوال بتنفيذ مثل هذه المخططات الإرهابية.