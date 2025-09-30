كلب يقتل مالكته خلال عراك على قطعة دجاج

وبحسب وسائل إعلام بريطانية، كانت هامبستيد تلقي قطع الدجاج لكلبها الصغير المسمى "بوم"، وكلبها الآخر، المسمى "تريغ".وأثناء إطعامها الكلبين في شقتها بتاريخ 29 يوليو من العام الماضي، التقط الكلب الكبير "تريغ" ذراعها اليسرى العليا، وأصاب شرياناً رئيسياً بينما كان يحاول خطف القطعة من الكلب الأصغر.بروكس، كبير محققي، قال إن "بوم هاجم تريغ" وأن الأخير "حاول عضه أو الانقضاض عليه، وهذا كلب ضخم بفكين قويين".هامبستيد، المقيمة في ساوثند بمقاطعة إسكس، نُقلت إلى المستشفى لكنها توفيت في اليوم التالي بمستشفى " " نتيجة فقدان دم هائل أدى إلى فشل متعدد في الأعضاء.شريكها السابق صموئيل قال في جلسة الاستماع أمام المحققين إن هامبستيد كانت قد اشترت طعام ماكدونالدز، مضيفاً: "كان لديها علبة أظن أنها تحوي 20 قطعة دجاج".وفي تسجيل التقطته كاميرا مثبتة رمت ميشيل قطعة الدجاج في الهواء، ووجدت نفسها في وسط العراك.وسجل كبير محققي الوفيات، لينكولن بروكس، نتيجة الوفاة كـ"حادث عرضي"، موضحاً: "ميشيل هامبستيد توفيت نتيجة فقدان دم صادم إثر عضة واحدة من كلبها الكبير في منزلها، أدت إلى تمزق احد الشرايين حين ان العضة لم تكن عدوانية، وحدثت في خضم شجار قصير بين الكلبين على الطعام".