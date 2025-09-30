عاصفة مغناطيسية شديدة تضرب الأرض اليوم

وقال بوغاتشيف لوكالة الروسية:"يتم تسجيل ارتفاع حاد في تقلبات المجال المغناطيسي للأرض، ووفقا لأحدث القياسات، ارتفع مؤشر النشاط المغناطيسي للأرض (Kp) إلى المستوى 7.33، وهو ما يعادل عاصفة مغناطيسية من الفئة +G3 على مقياس العواصف المغناطيسية الذي يصنف العواصف في خمس فئات".وأشار بوغاتشيف إلى آخر مرة رصدت فيها عاصفة مغناطيسية بهذه القوة تقريبا كانت في الأول من يونيو العام الجاري، عندما تأثرت الأرض برياح شمسية قوية كان سببها ثقب إكليلي كبير على الشمس.ونوه العالم إلى أنه ووفقا لبيانات الأرصاد الفلكية فإن الوضع في القريب من الأرض يبقى معقدا بشكل كبير حاليا بسبب تأثيرات النشاط الشمسي المتزايد.وكان علم الفلك الشمسي التابع لأكاديمية العلوم الروسية قد حذّر من حدوث عدة توهجات شمسية أمس الاثنين، ما قد يطلق سحبا من البلازما تؤثر على المجال المغناطيسي للأرض.تتشكل العواصف المغناطيسية على الأرض نتيجة ازدياد النشاط الشمسي، وتتسبب في خلل أنظمة الطاقة، وتؤثر على مسارات هجرة الطيور والحيوانات.كما يمكن للعواصف المغناطيسية القوية أن تؤثر على عمل منظومات الاتصالات والملاحة، وتقسّم شدة العواصف إلى خمس درجات وفقا للاضطرابات التي تحدث في المجال المغناطيسي للأرض، ويتم ترميزها من G1 (ضعيفة) إلى G5 (قوية جدا).