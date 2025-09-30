وفاة غامضة لسفير جنوب إفريقيا في فرنسا

وقالت صحيفة "لو فيغارو"، نقلا عن ، إن مثيثوا عثر عليه ميتا صباح الثلاثاء جنب " " في الدائرة الـ17.وأضافت: "يُعتقد أن سفير جنوب إفريقيا قفز من النافذة".كما ذكرت "لوباريزيان": "يُعتقد أن الدبلوماسي البالغ من العمر 58 عاما قد قفز من الطابق الثاني والعشرين من الفندق ذي الأربع نجوم".وأوضح مكتب : "كان السفير قد حجز في الطابق الثاني والعشرين، وقد فُتحت نافذتها الآمنة بالقوة".وكانت زوجة السفير قد أبلغت عن اختفائه في اليوم السابق، وقالت إنها تلقت منه رسالة مُقلقة مساء الإثنين.وتتولى فرقة مكافحة الجرائم ضد الأشخاص (BRDP) التحقيق في القضية.وأحجم متحدث باسم شرطة عن التعليق لوكالة رويترز، ولم يكن هناك رد عند الاتصال بسفارة جنوب إفريقيا.