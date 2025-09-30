توسع التظاهرات في المغرب واستقالة مستشار

وقال العريف في تدوينة نشرها على حسابه إن هذه الخطوة تأتي دفاعاً عن صوت الشباب الذي وصفه بـ”المقموع”، مؤكداً أن قراره يمثّل أيضاً ردّاً جميلاً للثقة التي وضعها فيه الناخبون منذ انتخابه في شتنبر 2021.وتزامناً مع هذا الموقف، واصل الشباب تنظيم وقفات احتجاجية متفرقة في عشر مدن. ففي الرباط، اختار المحتجّون أحياء التقدم وأكدال كنقاط للتجمع، بينما شهدت وقفات في درب السلطان وساحة السراغنة.أما في طنجة، فقد حُدّدت أماكن الاحتجاج في إنزغان وسور المعاغيز، فيما استقبلت ساحة مول بمدينة تطوان المظاهرات.وفي فاس، تقرر أن تُقام الوقفة بالمنطقة الخاصة، في حين احتضنت مكناس مظاهرات في الجامعة، وبني ملال في ساحة حمرية، ووجدة في مقهى لورود. أما في ، فقد توزّعت الوقفات بين جردة ولافاك بحي الداوديات.ويأتي هذا التنظيم بعد أن تخلّت المجموعة عن الأسلوب الذي جُرّب في اليوم السابق، حيث كانت أماكن الوقفات تُعلن قبل ساعتين فقط من انطلاقها، لتعود هذه المرة إلى الكشف عنها مسبقاً في محاولة لتوسيع المشاركة وضمان انتشار أوسع للاحتجاجات.