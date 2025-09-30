سجن موظف برلماني ألماني بتهمة التجسس للصين

وقد خلصت في دريسدن إلى ثبوت النشاط الاستخباراتي للمتهم الألماني في قضية بالغة الخطورة.وبصفته موظفا في السابق في البرلمان الأوروبي، اتُهمَ يان جي. بجمع معلومات بين عامي 2019 و2024 وتسليم بعض الوثائق السرية إلى السلطات الصينية، ذلك إلى جانب جمع معلومات شخصية عن قيادات بحزب " " والتجسس على معارضين صينيين.وفي إفادته الأخيرة، نفى المتهم هذه الادعاءات. وقال في الجلسة قبل الأخيرة الأسبوع الماضي: "لم أعمل لدى جهاز استخبارات صيني، وأنا بريء".وطالب محاميه بالبراءة لعدم كفاية الأدلة. وكان قد طالب بالسجن لمدة سبع سنوات ونصف.كما قضت المحكمة بسجن شريكة أخرى للمتهم لمدة عام و9 أشهر مع إيقاف التنفيذ. وأدانت المحكمة المرأة الصينية بتقديم بيانات عن شحنات ورحلات جوية وركاب بصفتها موظفة في شركة لوجستية في مطار لايبتسيج الألماني. واعترفت المتهمة خلال المحاكمة بتسريب معلومات، لكنها أنكرت معرفتها بأنشطة التجسس.ويحقق في دريسدن مع كراه في إجراءات منفصلة بتهمة الرشوة وغسل أموال تتعلق بمدفوعات صينية. وأدلى النائب في البرلمان الاتحادي الألماني بشهادته في المحاكمة مؤكدا أنه لم يكن على علم بأنشطة التجسس التي قام بها موظفه السابق أو عضويته في .