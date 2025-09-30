أنباء متضاربة بين دهس وإطلاق نار.. مصابان أحدهما بحالة خطيرة في القدس

ورغم التضارب الأولي في الروايات حول طبيعة الهجوم—بين شهود تحدثوا عن دهس، ووسائل إعلام “إسرائيلية” أكدت وقوع إطلاق نار—فإن الرواية الرسمية التي تبنتها “الشرطة الإسرائيلية” تشير إلى أن العملية شملت استخدام سلاح ناري، وأن المنفذ تم تحييده في المكان، من قبل مستوطنين كانوا متواجدين في مكان الحادث.وبحسب المصادر الإسرائيلية، وقع الحادث عند مفترق الخضر، حيث نفذ عملية استهدفت مستوطنين، ما أسفر عن إصابة اثنين منهما، أحدهما بجروح خطيرة.وتشهد مناطق والقدس المحتلة تصاعدا في التوترات خلال الأسابيع الأخيرة، مع تزايد عمليات المقاومة وردود الفعل “الإسرائيلية” العنيفة، في ظل غياب أي أفق سياسي لحل الصراع.