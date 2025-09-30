الصفحة الرئيسية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-542435-638948471799249645.jpg
أمريكا.. هل يؤثر الإغلاق الحكومي على راتب ترامب؟
دوليات
2025-09-30 | 12:38
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
67 شوهد
تتجه
الولايات المتحدة الأمريكية
نحو تسريح مئات الآلاف من موظفيها الفيدراليين لعدم قدرتها على دفع رواتبهم.
هذا التساؤل أثار غضباً كبيراً في
واشنطن
، ففي الوقت الذي تستعد أعداد كبيرة من الموظفين لقضاء إجازة قسرية أو تسريح تام على ضوء الخلاف القائم بين الجمهوريين والديمقراطيين داخل
الكونغرس
حول تمرير
مشروع قانون
لتفادي الإغلاق الحكومي مطلع أكتوبر/تشرين الأول 2025.
ويقر القانون والدستور الأمريكي بعدم المساس براتب رئيس البلاد، الذي ينص على أنه لن يُمنع ولن يُخفض الراتب الذي يتقاضاه الرئيس والذي يبلغ 400 ألف دولار سنوياً وفقاً لما حدده الكونغرس منذ عام 2001.
ويعتبر الحال نفسه سيكون عليه رواتب أعضاء الكونغرس الذين يواصلون تقاضي رواتبهم حال حدوث الإغلاق الحكومي؛ إذ إن رواتبهم تُموّل عبر اعتماد دائم منذ عام 1983، ما يعني أنه لا تحتاج لتجديد سنوي وهو ما وُصف في واشنطن بـ"النفاق".
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
