أمريكا.. هل يؤثر الإغلاق الحكومي على راتب ترامب؟

هذا التساؤل أثار غضباً كبيراً في ، ففي الوقت الذي تستعد أعداد كبيرة من الموظفين لقضاء إجازة قسرية أو تسريح تام على ضوء الخلاف القائم بين الجمهوريين والديمقراطيين داخل حول تمرير لتفادي الإغلاق الحكومي مطلع أكتوبر/تشرين الأول 2025.ويقر القانون والدستور الأمريكي بعدم المساس براتب رئيس البلاد، الذي ينص على أنه لن يُمنع ولن يُخفض الراتب الذي يتقاضاه الرئيس والذي يبلغ 400 ألف دولار سنوياً وفقاً لما حدده الكونغرس منذ عام 2001.ويعتبر الحال نفسه سيكون عليه رواتب أعضاء الكونغرس الذين يواصلون تقاضي رواتبهم حال حدوث الإغلاق الحكومي؛ إذ إن رواتبهم تُموّل عبر اعتماد دائم منذ عام 1983، ما يعني أنه لا تحتاج لتجديد سنوي وهو ما وُصف في واشنطن بـ"النفاق".