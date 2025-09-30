رداً على "تهديد بسيط".. ترامب يرسل غواصة نووية إلى سواحل روسيا

وقال في كلمة أمام للقوات المسلحة الأمريكية: "تلقينا تهديدا بسيطا من مؤخرا، فأرسلت غواصة نووية، السلاح الأكثر فتكا".وزعم في الوقت نفسه أن "تسبق روسيا والصين بـ 25 عاما" في تطوير تكنولوجيا تصنيع الغواصات. وبحسب قول ترامب، تم اتخاذ قرار إرسال الغواصات بسبب "ذكر الأسلحة النووية".وأضاف ترامب في الاجتماع: "أرسلت غواصة أو اثنتين - لن أتحدث عن اثنتين - إلى سواحل روسيا كإجراء احترازي بحت. لا يمكننا السماح للناس بتناول كلمة 'نووي' باستخفاف".في أوائل أغسطس الماضي، أكد المتحدث باسم الكرملين على وجود نقاش غير مباشر حول القدرات النووية بين ترامب ونائب رئيس الروسي على حول أن "الغواصات النووية الأمريكية تظل في حالة استنفار قتالي بغض النظر عن تصريحات السياسيين".وكان الرئيس الأمريكي قد ذكر سابقا على منصة "تروث سوشيال" أنه أصدر أوامر بإعادة نشر غواصتين نوويتين أمريكيتين في المناطق المناسبة بسبب تصريحات نائب رئيس مجلس الأمن الروسي. ومن وجهة نظر ترامب، فإن مدفيديف أدلى بتصريحات استفزازية حول الموضوع النووي.