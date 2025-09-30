الصفحة الرئيسية
بعد خطة ترامب.. الأمم المتحدة تبدأ بالتخطيط لعملياتها في غزة
بعد انتهاء الحرب.. وثيقة سرية تكشف اسم ملياردير مصري ضمن هيئة حكام غزة
دوليات
2025-09-30 | 12:48
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
روسيا اليوم
186 شوهد
في مفاجأة كبرى كشفت وثيقة سرية عن هيئة حاكمة انتقالية لـ"غزة الدولية للسلطة الانتقالية"، ستعمل كـ"سلطة سياسية وقانونية عليا" بتفويض من
مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة
.
وضمت الوثيقة التي نشرتها وسائل إعلام بريطانية 21 صفحة أعدتها فرقة عمل بقيادة
توني بلير
، وكشفت عن العدد المقترح لأعضاء الهيئة الحاكمة الانتقالية لقطاع غزة، والذي يتراوح بين 7 و 10، وتشمل أسماء توضيحية من بينها اسم الملياردير المصري
نجيب ساويرس
، الذي يمتلك خبرة في الاتصالات والتكنولوجيا.
كما شملت الوثيقة اسم مارك روان، مدير شركة
أبولو
جلوبال مانجمنت؛ وأرييه لايتستون، من معهد اتفاقيات إبراهيم للسلام، ومستشار سابق لسفير
ترامب
الأول في
إسرائيل
هو
ديفيد فريدمان
.
وستضم الهيئة ممثلا فلسطينيا "مؤهلا" من رجال الأعمال أو الأمن (يفضل أن يكون من غزة)، ومسؤولاً كبيراً في
الأمم المتحدة
مثل
سيغريد كاغ
، بالإضافة إلى شخصيات دولية لضمان "
الشرعية
والمصداقية".
وتؤكد الوثيقة على شراكات عامة-خاصة لإدارة المشاريع، مع وحدة لحفظ حقوق الملكية لمن يغادرون طوعا، لكنها تثير انتقادات فلسطينية لـ"تهميش"ها
السلطة الفلسطينية
وإعطائها صلاحيات واسعة للرئيس (بلير) في السياسات الرئيسية، بما في ذلك الأمن وإعادة الإعمار.
وكشف الرئيس الأمريكي
دونالد ترامب
عن خطة لإنهاء الحرب في غزة، تشمل 20 نقطة رئيسية تهدف إلى إعادة إعمار القطاع وتحويله إلى "غزة الجديدة"، مع إشراف دولي يقوده ترامب نفسه.
وتأتي هذه الخطة بعد أكثر من عامين من اندلاع الحرب في أكتوبر 2023، التي أسفرت عن مقتل أكثر من 65 ألف فلسطيني معظمهم مدنيون وفقا لوزارة
الصحة
في غزة، وأدت إلى تدمير واسع للبنية التحتية وأزمة إنسانية حادة.
وتشمل الخطة إطلاق سراح جميع الرهائن الإسرائيليين (حوالي 20 حيا وجثث 25 آخرين) مقابل إطلاق إسرائيل لـ250 فلسطينياً يقضون الحكم المؤبد و1700 آخرين من غزة، وانسحاب إسرائيلي تدريجي إلى خطوط متفق عليها، وفتح معابر مثل رفح لإدخال مساعدات إنسانية فورية دون قيود عبر الأمم المتحدة والصليب الأحمر.
وترفض الخطة الاحتلال الإسرائيلي أو الضم للضفة الغربية، وتؤكد عدم السماح بتهجير قسري للفلسطينيين، مع التركيز على "
منطقة حرة
" سياحية وتنموية في غزة لجذب الاستثمارات، ودعم حل الدولتين وتوحيد غزة مع الضفة.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
وثيقة سرية: خطة أمريكية للوصاية على غزة
11:19 | 2025-08-31
وثيقة سرية حول حياة الشرع سابقا.. تلقى تدريبات للذهاب الى العراق
09:47 | 2025-09-07
واشنطن تكشف تفاصيل خطة ترامب لإنهاء الحرب في غزة
15:13 | 2025-09-29
إيران تنشر وثائق نووية إسرائيلية سرية وخطيرة
13:27 | 2025-09-24
ترامب
نتنياهو
ساويرس
مصر
حكام غزة
مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة
وزارة الصحة في غزة
السلطة الفلسطينية
إدارة المشاريع
الأمم المتحدة
ديفيد فريدمان
دونالد ترامب
نجيب ساويرس
بعد خطة ترامب.. الأمم المتحدة تبدأ بالتخطيط لعملياتها في غزة
16:12 | 2025-09-30
الجيش الإسرائيلي يستعد لـ"أيام غسق" خطيرة
14:29 | 2025-09-30
"مهلة ترامب".. تقرير يكشف من سيتخذ القرار داخل حماس
14:00 | 2025-09-30
حماس تقترب من الموافقة على خطة ترامب
13:02 | 2025-09-30
رداً على "تهديد بسيط".. ترامب يرسل غواصة نووية إلى سواحل روسيا
12:46 | 2025-09-30
أمريكا.. هل يؤثر الإغلاق الحكومي على راتب ترامب؟
12:38 | 2025-09-30
