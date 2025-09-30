بعد انتهاء الحرب.. وثيقة سرية تكشف اسم ملياردير مصري ضمن هيئة حكام غزة

وضمت الوثيقة التي نشرتها وسائل إعلام بريطانية 21 صفحة أعدتها فرقة عمل بقيادة ، وكشفت عن العدد المقترح لأعضاء الهيئة الحاكمة الانتقالية لقطاع غزة، والذي يتراوح بين 7 و 10، وتشمل أسماء توضيحية من بينها اسم الملياردير المصري ، الذي يمتلك خبرة في الاتصالات والتكنولوجيا.كما شملت الوثيقة اسم مارك روان، مدير شركة جلوبال مانجمنت؛ وأرييه لايتستون، من معهد اتفاقيات إبراهيم للسلام، ومستشار سابق لسفير الأول في هو .وستضم الهيئة ممثلا فلسطينيا "مؤهلا" من رجال الأعمال أو الأمن (يفضل أن يكون من غزة)، ومسؤولاً كبيراً في مثل ، بالإضافة إلى شخصيات دولية لضمان " والمصداقية".وتؤكد الوثيقة على شراكات عامة-خاصة لإدارة المشاريع، مع وحدة لحفظ حقوق الملكية لمن يغادرون طوعا، لكنها تثير انتقادات فلسطينية لـ"تهميش"ها وإعطائها صلاحيات واسعة للرئيس (بلير) في السياسات الرئيسية، بما في ذلك الأمن وإعادة الإعمار.وكشف الرئيس الأمريكي عن خطة لإنهاء الحرب في غزة، تشمل 20 نقطة رئيسية تهدف إلى إعادة إعمار القطاع وتحويله إلى "غزة الجديدة"، مع إشراف دولي يقوده ترامب نفسه.وتأتي هذه الخطة بعد أكثر من عامين من اندلاع الحرب في أكتوبر 2023، التي أسفرت عن مقتل أكثر من 65 ألف فلسطيني معظمهم مدنيون وفقا لوزارة في غزة، وأدت إلى تدمير واسع للبنية التحتية وأزمة إنسانية حادة.وتشمل الخطة إطلاق سراح جميع الرهائن الإسرائيليين (حوالي 20 حيا وجثث 25 آخرين) مقابل إطلاق إسرائيل لـ250 فلسطينياً يقضون الحكم المؤبد و1700 آخرين من غزة، وانسحاب إسرائيلي تدريجي إلى خطوط متفق عليها، وفتح معابر مثل رفح لإدخال مساعدات إنسانية فورية دون قيود عبر الأمم المتحدة والصليب الأحمر.وترفض الخطة الاحتلال الإسرائيلي أو الضم للضفة الغربية، وتؤكد عدم السماح بتهجير قسري للفلسطينيين، مع التركيز على " " سياحية وتنموية في غزة لجذب الاستثمارات، ودعم حل الدولتين وتوحيد غزة مع الضفة.