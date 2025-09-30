حماس تقترب من الموافقة على خطة ترامب

وكشف مصدر مقرب من حماس وفق "سكاي نيوز عربية" أن "الحركة أقرب للموافقة على خطة ".كما نقلت شبكة " نيوز" عن مصدر مطلع قوله إن حماس تميل إلى الموافقة، مشيرة إلى أنها قد تقدم ردها للوسطاء المصريين والقطريين يوم الأربعاء.فيما قال مصدر فلسطيني، إن حماس "طلبت من الوسيط جملة من الإيضاحات بشأن ضمان عدم استئناف الحرب بعد تسلم نتنياهو الرهائن الإسرائيليين والجداول الزمنية لانسحاب الجيش الإسرائيلي من قطاع ونطاقات الانسحاب وضمان عدم التعرض مستقبلا لقادة الحركة في الخارج".واليوم الثلاثاء، قال ترامب: "ننتظر موافقة حماس على مقترحات السلام"، مضيفا "لدى حماس 3-4 أيام للرد على العرض وإذا لم تفعل فإسرائيل ستفعل ما يلزم".وتابع: "إن لم تستجب حماس للخطة، فستكون نهاية غير سعيدة"، وأوضح: "ما نريده أمر بسيط: نريد استعادة الرهائن ونريد سلوكا جيدا من حماس.. هذا الأمر بسيط.. إننا نسعى إلى السلام في الشرق الأوسط".الخطة، التي عرضها ترامب إلى جانب الإسرائيلي في ، تتألف من 20 بنداً، وتشمل وقفاً سريعاً لإطلاق النار في غزة، والإفراج عن جميع الرهائن المتبقين وعدد من الأسرى الفلسطينيين في ، وزيادة تدفق المساعدات الإنسانية، إضافة إلى نقل إدارة القطاع إلى سلطة مؤقتة من التكنوقراط الفلسطينيين يشرف عليها "مجلس سلام" دولي برئاسة ترامب.