"مهلة ترامب".. تقرير يكشف من سيتخذ القرار داخل حماس

وأوضح المصدر: "بينما يُفترض أن تتخذ قيادة حماس في القرار، فإن الموقف الحاسم سيكون بيد القادة العسكريين: إما الاستمرار في القتال بغزة أو إنهاء الحرب".وبحسب القناة 12 الإسرائيلية، فإن الشخصية الأبرز المتوقع أن تحسم القرار هي رائد سعد، الذي يعد من كبار قادة الجناح العسكري في ويتمتع بثقل كبير.وأضافت: "رائد سعد كان أول قائد أنشأ – الأكبر والأهم بين ألوية حماس – ثم أصبح، تحت قيادة ، رئيس في الحركة، وهو شخصية ذات خبرة طويلة وتأثير كبير".وأبرزت: "شغل سعد خلال أكثر من عقدين سلسلة مناصب قيادية وكان من المسؤولين الأساسيين عن بناء البنية التحتية العسكرية للحركة في القطاع".وتابعت: "كان سعد أحد المخططين الرئيسيين لهجوم 7 أكتوبر، وكان مقرّبا جدا من وحيى السنوار".ويُعتبر سعد، وفق المصدر ذاته، شخصية محورية في تطوير عقيدة القتال لدى حماس، إذ يقف وراء أساليب تشغيل السلاح، من بناء منظومة الصواريخ وتشغيل صواريخ مضادة للدروع إلى القتال عبر الأنفاق.وفي 22 يونيو 2024، شنّ الجيش الإسرائيلي غارة دقيقة على مخيم الشاطئ في شمال غزة استهدفت شقة كان يتواجد فيها، لكن تبيّن لاحقا أن محاولة اغتياله لم تنجح.ووفقا لذلك، فالتقديرات تفيد بأن القرار النهائي سيُتخذ في غزة ثم يُنقل إلى ، لا العكس، فغزة هي التي ستقرر إن كانت ستواصل القتال أم تبحث عن مخرج.