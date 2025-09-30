أفاد تقرير عبري بأن الجيش الإسرائيلي يستعد لـ"أيام غسق"، إذا ما تمت الموافقة على خطة الرئيس الأمريكي لإنهاء الصراع في قطاع .

وفي التفاصيل، زار الإسرائيلي إيال زامير، اليوم (الثلاثاء)، قطاع ، حيث التقى بمقاتلي كتيبة "ناحال" الاستطلاعية.

وحسب صحيفة " "، تقف خلف هذه الزيارة الاستثنائية، التي جاءت بعد أقل من 12 ساعة من إعلان الرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء في خطة "السلام" في غزة، استعدادات كبيرة في الجيش الإسرائيلي لـ"أيام غسق" خطيرة متوقعة حتى نهاية الحرب والانسحاب من القطاع، إذا تم تنفيذ الصفقة، في إشارة إلى فترة حرجة وخطيرة تقع في المرحلة الأخيرة قبل انتهاء حدث كبير، مثل الحرب أو المعركة أو العملية العسكرية.



وشدد رئيس الأركان شخصياً أمام قادة الألوية والفرق على الأهمية القصوى لـ"يقظة الجنود" في المواقع الدفاعية على وجه الخصوص، وضرورة وجود القادة في المقدمة، وعلى "نية حماس" بذل كل ما في وسعها لتحقيق إنجاز في المرحلة الأخيرة من الحرب، وأكد زامير على أهمية الحركة وعدم الثبات في مكان واحد.



وفي غضون ذلك، أرسل الرئيس الأمريكي رسالة إلى حماس، قائلاً لقادتها: "لديكم ثلاثة إلى أربعة أيام للرد.. ننتظر أن ترد حماس بالإيجاب، وإذا رفضت العرض، فإن ستفعل ما يجب عليها فعله"، وقبل مغادرته البيت الأبيض، قال للصحفيين: "ليس هناك مجال كبير للتفاوض مع حماس".