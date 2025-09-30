بعد خطة ترامب.. الأمم المتحدة تبدأ بالتخطيط لعملياتها في غزة

أعلنت عن بدء التخطيط لعملياتها لتقديم المساعدات الإنسانية لقطاع على خلفية طرح الرئيس الأمريكي خطته لإنهاء الحرب.

وقال نائب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان الحق، خلال مؤتمر صحفي له، اليوم الثلاثاء: "يجب أن نرى ما إذا كان سيوافق الطرفان على الاتفاق، لكننا نبدأ بالتخطيط وسنكون على اتصال بكلا الطرفين... وكذلك بالولايات المتحدة والآخرين".

ورحبت بخطة الرئيس الأمريكي، مشيرة إلى أهمية تمسك جميع الأطراف بتنفيذها.

ويأتي ذلك بعد إعلان خطته لإنهاء الحرب في قطاع ، يوم الاثنين، والتي تنص على إطلاق سراح المحتجزين لدى "حماس" وانسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع تدريجيا مع إقامة سلطة انتقالية جديدة في القطاع بمشاركة دولية.

تجدر الإشارة إلى أن خطة ترامب تتضمن توزيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة عبر الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية غير المرتبطة بطرفي النزاع.