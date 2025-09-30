Alsumaria Tv
الحوثيون يعلنون استهداف سفينة في خليج عدن
زيلينسكي يحذر: الوضع في محطة زابوريجيا خطير للغاية

دوليات

2025-09-30 | 17:10
زيلينسكي يحذر: الوضع في محطة زابوريجيا خطير للغاية
المصدر:
Sky News عربية
187 شوهد

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن الوضع في محطة زابوريجيا للطاقة النووية، التي تسيطر عليها روسيا، أصبح خطيرا، حيث حال القصف الروسي دون جهود استعادة ربط خطوط الكهرباء الخارجية بالمحطة.

وأضاف زيلينسكي، في خطابه الليلي عبر الاتصال المرئي، أن أحد مولدات الديزل التي توفر الطاقة في حالات الطوارئ خرج عن العمل، وذلك بعد سبعة أيام من انقطاع خطوط الكهرباء الخارجية.

وقال: "إننا في اليوم السابع. لم يسبق أن شهدت محطة زابوريجيا حالة طوارئ كهذه. الوضع خطير للغاية. القصف الروسي تسبب في فصل المحطة عن شبكة الكهرباء".

وتابع: "لدينا الآن معلومات تفيد بتوقف أحد مولدات الديزل عن العمل".

وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد أفادت منذ نحو أسبوعين، بأن فريقها في محطة زابوريجيا الأوكرانية للطاقة النووية سمع دوي قصف بالقرب من الموقع، ولاحظ تصاعد دخان أسود من ثلاثة مواقع قريبة.
>> تابع قناة السومرية على منصةX 
اخترنا لك
أصوات انفجارات في ميونيخ وانتشار كثيف للشرطة
04:51 | 2025-10-01
اغلاق الحكومة الأميركية بالكامل لأول مرة منذ 7 سنوات لفشل تمرير الموازنة
02:18 | 2025-10-01
الحوثيون يعلنون استهداف سفينة في خليج عدن
18:21 | 2025-09-30
بيانات ترصد توجه طائرات التزود بالوقود نحو الشرق الأوسط
16:31 | 2025-09-30
بعد خطة ترامب.. الأمم المتحدة تبدأ بالتخطيط لعملياتها في غزة
16:12 | 2025-09-30
الجيش الإسرائيلي يستعد لـ"أيام غسق" خطيرة
14:29 | 2025-09-30

