زيلينسكي يحذر: الوضع في محطة زابوريجيا خطير للغاية

وأضاف ، في خطابه الليلي عبر الاتصال المرئي، أن أحد مولدات التي توفر الطاقة في حالات الطوارئ خرج عن العمل، وذلك بعد سبعة أيام من انقطاع خطوط الكهرباء الخارجية.وقال: "إننا في اليوم السابع. لم يسبق أن شهدت محطة زابوريجيا كهذه. الوضع خطير للغاية. القصف الروسي تسبب في فصل المحطة عن شبكة الكهرباء".وتابع: "لدينا الآن معلومات تفيد بتوقف أحد مولدات الديزل عن العمل".وكانت قد أفادت منذ نحو أسبوعين، بأن فريقها في محطة زابوريجيا الأوكرانية للطاقة النووية سمع دوي قصف بالقرب من الموقع، ولاحظ تصاعد دخان أسود من ثلاثة مواقع قريبة.