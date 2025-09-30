الحوثيون يعلنون استهداف سفينة في خليج عدن

وجاء في البيان: "انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه الأعزاء، وردا على جرائم الإبادة الجماعية وجرائم التجويع التي يقترفُها العدو الصهيوني بحق إخواننا في قطاع ، وتأكيدا على استمرار حظر حركة الملاحة البحرية للعدو الإسرائيلي في الأحمر والعربي".وأضاف: "نفذت في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية استهدفت سفينة (MINERVAGRACHT) لانتهاك الشركة المالكة لها قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة".وتابع: "تمت عملية الاستهداف في بصاروخ مجنح، وقد أدت العملية إلى إصابة السفينة بشكل مباشر واشتعال النيران فيها، وهي الآن معرضة للغرق".