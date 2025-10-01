اغلاق الحكومة الأميركية بالكامل لأول مرة منذ 7 سنوات لفشل تمرير الموازنة

وفشل الجمهوريون بمجلس الشيوخ في تمرير لتمويل الحكومة، بعدما سبقهم الديمقراطيون بمشروع آخر لم يحصد الأصوات الكافية لإقراره.وخلال آخر إغلاق للحكومة عام 2018-2019، والذي استمر 35 يوماً، كان يعمل لدى الحكومة الأميركية نحو مليوني موظف، منح نحو 380 ألفاً منهم إجازة قسرية، فيما واصل نحو 420 ألف موظف عملهم دون أجر، واضطر كثيرون منهم إلى تأجيل سداد أقساط الرهن العقاري أو مدفوعات بطاقات الائتمان، مما عرضهم لخطر دفع غرامات التأخير أو التخلف عن سداد القروض، بحسب الشرق بلومبيرغ.وستستمر الأنشطة الأساسية لحماية الحياة والممتلكات مثل العمليات العسكرية وإنفاذ القانون وفحص الأغذية، ويجب على الرئيس الاستمرار في أداء مسؤولياته الدستورية، ولذلك يبقى معظم ، كما يجب دفع رواتب أعضاء الكونجرس بموجب التعديل السابع والعشرين للدستور.وستستمر وإدارة أمن النقل في تقديم وظائف السلامة الأساسية ولن تتوقف. ومع ذلك، قد يواجه تأخيرات، إذ إن مراقبي الحركة الجوية وضباط إدارة أمن النقل سيعملون من دون أجر، وهو ما أدى في الإغلاقات السابقة إلى ارتفاع معدلات الغياب عن العمل.يُستثنى الأفراد العسكريون النظاميون من الإجازات القسرية ويواصلون الحضور إلى الخدمة من دون أجر، أما معظم الموظفين المدنيين في فسيتم منحهم إجازات قسرية في البداية.وحذر الرئيس الأميركي ترمب الديمقراطيين من أن السماح بانتهاء التمويل عند منتصف ليل الثلاثاء سيتيح للإدارة اتخاذ إجراءات "لا رجعة فيها"، بما في ذلك فصل جماعي للموظفين الفيدراليين وإيقاف برامج مهمة لهم.