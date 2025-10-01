أصوات انفجارات في ميونيخ وانتشار كثيف للشرطة

فيما أكد متحدث باسم الشرطة الألمانية ألا مخاطر على المواطنين وسكان المدينة الشهيرة بمهرجان أكتوبر.كما أضاف المتحدث أن الطريق قد أُغلق على نطاق واسع بسبب عمليات الشرطة ورجال الإطفاء المكثفة. ولاحقاً أعلنت الشرطة أن موقع مهرجان "أكتوبرفست" في ميونيخ سيبقى مغلقاً.وأوضحت أنها عثرت على عبوات ناسفة في المبنى السكني في شمال ميونيخ، وأنها تحقق في أي صلة محتملة بمهرجان "أكتوبرفست" الذي يقام سنوياً قرب وسط العاصمة البافارية.أتى ذلك، بعدما سمع دوي انفجارات وإطلاق نار، وعُثر على جثة واحدة، وأصيب شخص واحد بجروح ناجمة عن طلقات نارية، وفق ما أفادت صحيفة الألمانية.