الحوثيون يعلنون استهداف سفينة في خليج عدن
تنكر بزي عامل توصيل.. محاكمة شخص أطلق النار عشوائيا في الشوارع
دوليات
2025-10-01 | 08:23
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
100 شوهد
تواصل محكمة بريطانية هذا الأسبوع النظر في قضية جاز ريد، البالغ من العمر 33 عامًا، والمتهم بتنفيذ ثلاث هجمات مسلحة العام الماضي.
من بين الحوادث إطلاق نار أصيبت فيه طفلة في الثامنة من عمرها ووالدها البالغ 34 عامًا أثناء جلوسهما داخل سيارة في منطقة لادبروك غروف.
ووفقًا لما عرضه الادعاء، أطلق ريد 11 رصاصة على السيارة يوم 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، فأصيب الأب بخمس طلقات بينما تلقت ابنته رصاصتين، لكنهما تمكنا من النجاة بعد نقلهما إلى المستشفى حيث استقرت حالتهما لاحقًا.
المدعي العام
مايكل
جودوين قال أمام المحكمة إن الحادثة لم تكن منفردة، بل واحدة من ثلاث عمليات مسلحة "مقصودة" نُسبت إلى المتهم، مؤكداً أنه خطط لها ونفذها بعناية. وأضاف أن إحدى الهجمات وقعت قبل أسبوعين من حادث الطفلة، واستهدفت منزلًا مرتبطًا بالأب، لكنها لم تسفر عن إصابات، بينما تعود الحادثة الثالثة إلى التاسع من أكتوبر 2024 حين أُصيب رجل آخر داخل منزله في نوتينغ هيل.
السلطات أوضحت أن المتهم لجأ إلى التنكر في زي سائق توصيل تابع لشركة "ديليفرو" واستخدم دراجة كهربائية خلال تنقلاته أثناء تنفيذ الهجمات. وأشارت التحقيقات إلى العثور على مسدس نصف آلي عيار 9 ملم مدفونًا تحت لوح خرساني بالقرب من منزل ريد، وقد رُبط بالحمض النووي الخاص به، وهو ما تعتقد الشرطة أنه السلاح المستخدم في الهجوم الأخير.
جاز ريد ينفي جميع التهم الموجهة إليه، فيما امتنعت كل من
النيابة العامة
وشرطة العاصمة عن الإدلاء بتعليقات إضافية على القضية لكونها ما تزال منظورة أمام القضاء.
