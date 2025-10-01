ترامب يربط أمن امريكا بقطر.. اي تهديد للدوحة كأنه على واشنطن

وبموجب الأمر، تعهدت بضمان أمن - بما في ذلك من خلال اتخاذ إجراءات عسكرية - في حالة تعرض البلاد لهجوم.وجرى التوقيع على هذا الأمر، المؤرخ في 29 سبتمبر/أيلول 2025، بعد ثلاثة أسابيع من شن غارات جوية استهدفت قادة حماس في قطر، مما أثار غضب المسؤولين القطريين والأمريكيين وأثار تساؤلات حول قوة الضمانات الأمنية الأمريكية للدولة الخليجية.وينص الأمر التنفيذي على أن أي هجوم على قطر سيُعامل على أنه "تهديد لسلامة وأمن الولايات المتحدة".كما نص على أنه "في حال وقوع مثل هذا الهجوم، تتخذ الولايات المتحدة جميع التدابير القانونية والمناسبة - بما في ذلك التدابير الدبلوماسية والاقتصادية، والعسكرية عند الضرورة - للدفاع عن مصالح الولايات المتحدة ودولة قطر، ولاستعادة السلام والاستقرار".