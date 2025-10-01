وزير الخزانة الأمريكي يقرر فرض عقوبات على "شبكات مسلحة"

– دولي

وقال الوزير سكوت بيسنت في تصريح صحفي "فرضنا عقوبات على شبكات مرتبطة ببرامج الصواريخ الباليستية والطائرات الحربية الإيرانية".وأضاف ان "دعم للجماعات الإرهابية وسعيها لامتلاك أسلحة نووية يهددان أمننا وأمن الشرق الأوسط".