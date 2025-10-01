انتشال جثتين من تحت أنقاض مبنى الداخلية السورية

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
هنادي وليان
من
02:50 PM
الى
02:55 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
الكشف عن تعرض بشار الأسد للتسمّم في موسكو
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-542513-638949271388135450.webp
انتشال جثتين من تحت أنقاض مبنى الداخلية السورية
دوليات
2025-10-01 | 10:50
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
386 شوهد
السومرية نيوز
– دولي
انتشلت فرق الدفاع المدني السوري جثتي عاملين من تحت أنقاض السقف المنهار في
مبنى وزارة الداخلية
القديم المعروف بـ"السرايا"، الواقع في ساحة المرجة بدمشق.
وأوضح مدير
مديرية الدفاع المدني
في دمشق، حسن الحسان، أن عمليات إنقاذ العالقين تحت الأنقاض ما زالت مستمرة وتتطلب وقتًا أطول، بسبب كثافة الركام وخطر انهيار السقف بشكل كامل في أية لحظة.
وكانت فرق الطوارئ قد تمكنت سابقًا من إنقاذ ثلاثة رجال من العالقين، في حين تشير التقديرات الأولية إلى أن عدد المفقودين تحت الركام يصل إلى نحو 7 أشخاص.
ويعد مبنى "السرايا" أحد المباني التاريخية في دمشق، إذ يعود تاريخ بنائه إلى عام 1900، وكان مقراً للحاكم العثماني، ثم شغله عدد من المؤسسات الحكومية، ومن أبرزها
الحكومة السورية
قبل انتقالها إلى مبناها الجديد في كفرسوسة قرب المشفى الجامعي.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
تركن تحت أنقاض الزلزال.. نساء أفغانستان يواجهن الموت البطيء بسبب قانون منع التلامس
05:34 | 2025-09-06
العثور على جثتين تحت جسر الجادرية ببغداد
07:16 | 2025-07-11
الداخلية السورية: اعتقال قاتل الفنانة العراقية ديالا الوادي في دمشق
10:06 | 2025-08-04
الداخلية السورية تنفي الاعتداء على المطرب عمر خيري
12:29 | 2025-08-01
الدفاع
المدني
سوريا
مديرية الدفاع المدني
مبنى وزارة الداخلية
الحكومة السورية
وزارة الداخلية
السومرية نيوز
مديرية الدفاع
مدير مديرية
سومرية نيوز
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
طائرة أمريكية ستحط في ايران اليوم.. ماذا تحمل؟
أمن
33.78%
01:45 | 2025-09-30
طائرة أمريكية ستحط في ايران اليوم.. ماذا تحمل؟
01:45 | 2025-09-30
بعد اعلان القبض على 38 متهما.. تغيير اسم "المحتوى الهابط" الى "المخل بالآداب العامة"
أمن
27.82%
04:25 | 2025-09-30
بعد اعلان القبض على 38 متهما.. تغيير اسم "المحتوى الهابط" الى "المخل بالآداب العامة"
04:25 | 2025-09-30
اصدار 47 مليون بطاقة موحدة وتعداد السكان 46 مليون نسمة.. ما تفسير الزيادة؟
أمن
19.31%
04:58 | 2025-09-30
اصدار 47 مليون بطاقة موحدة وتعداد السكان 46 مليون نسمة.. ما تفسير الزيادة؟
04:58 | 2025-09-30
النصر السعودي يحسم أمر سفر رونالدو إلى العراق
رياضة
19.09%
16:29 | 2025-09-29
النصر السعودي يحسم أمر سفر رونالدو إلى العراق
16:29 | 2025-09-29
المزيد
أحدث الحلقات
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 01-10-2025 | 2025
12:30 | 2025-10-01
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 01-10-2025 | 2025
12:30 | 2025-10-01
Live Talk
التحــ.رش الإلكتروني في العراق - Live Talk - الحلقة ١٢٩ | 2025
10:30 | 2025-10-01
Live Talk
التحــ.رش الإلكتروني في العراق - Live Talk - الحلقة ١٢٩ | 2025
10:30 | 2025-10-01
ناس وناس
بغداد الجديدة - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٢٧ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-01
ناس وناس
بغداد الجديدة - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٢٧ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-01
52 دقيقة
الانتخابات .. صناعة التغيير لا تجارة الأصوات - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٢٢ | الموسم 7
16:00 | 2025-09-30
52 دقيقة
الانتخابات .. صناعة التغيير لا تجارة الأصوات - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٢٢ | الموسم 7
16:00 | 2025-09-30
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣٠ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-30
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣٠ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-30
هنادي وليان
تأثير تكيّس المبايض على البشرة والشعر - هنادي وليان - الحلقة ٤ | 2025
15:00 | 2025-09-29
هنادي وليان
تأثير تكيّس المبايض على البشرة والشعر - هنادي وليان - الحلقة ٤ | 2025
15:00 | 2025-09-29
خط أحمر
عصابة لسرقة الصيرفات في قبضة مكافحة اجرام - خط احمر م٨ - الحلقة ٢١ | الموسم 8
16:00 | 2025-09-28
خط أحمر
عصابة لسرقة الصيرفات في قبضة مكافحة اجرام - خط احمر م٨ - الحلقة ٢١ | الموسم 8
16:00 | 2025-09-28
عشرين
تهديد صـ هيوني للفصـ ائل و رد عراقي دون تماهل - عشرين م٤ - الحلقة ٣١ | الموسم 4
15:30 | 2025-09-27
عشرين
تهديد صـ هيوني للفصـ ائل و رد عراقي دون تماهل - عشرين م٤ - الحلقة ٣١ | الموسم 4
15:30 | 2025-09-27
رحال
باذنجان أخضر وباميا زرقاء فقط في تلعفر - رحال م٦ - الحلقة ١٥ | الموسم 6
14:30 | 2025-09-27
رحال
باذنجان أخضر وباميا زرقاء فقط في تلعفر - رحال م٦ - الحلقة ١٥ | الموسم 6
14:30 | 2025-09-27
Biotic
المضادات الحيوية، حساسية الربيع، جفاف الجلد - م٤ Biotic - الحلقة ٢١ | الموسم 4
15:00 | 2025-09-26
Biotic
المضادات الحيوية، حساسية الربيع، جفاف الجلد - م٤ Biotic - الحلقة ٢١ | الموسم 4
15:00 | 2025-09-26
الأكثر مشاهدة
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 01-10-2025 | 2025
12:30 | 2025-10-01
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 01-10-2025 | 2025
12:30 | 2025-10-01
Live Talk
التحــ.رش الإلكتروني في العراق - Live Talk - الحلقة ١٢٩ | 2025
10:30 | 2025-10-01
Live Talk
التحــ.رش الإلكتروني في العراق - Live Talk - الحلقة ١٢٩ | 2025
10:30 | 2025-10-01
ناس وناس
بغداد الجديدة - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٢٧ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-01
ناس وناس
بغداد الجديدة - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٢٧ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-01
52 دقيقة
الانتخابات .. صناعة التغيير لا تجارة الأصوات - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٢٢ | الموسم 7
16:00 | 2025-09-30
52 دقيقة
الانتخابات .. صناعة التغيير لا تجارة الأصوات - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٢٢ | الموسم 7
16:00 | 2025-09-30
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣٠ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-30
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣٠ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-30
هنادي وليان
تأثير تكيّس المبايض على البشرة والشعر - هنادي وليان - الحلقة ٤ | 2025
15:00 | 2025-09-29
هنادي وليان
تأثير تكيّس المبايض على البشرة والشعر - هنادي وليان - الحلقة ٤ | 2025
15:00 | 2025-09-29
خط أحمر
عصابة لسرقة الصيرفات في قبضة مكافحة اجرام - خط احمر م٨ - الحلقة ٢١ | الموسم 8
16:00 | 2025-09-28
خط أحمر
عصابة لسرقة الصيرفات في قبضة مكافحة اجرام - خط احمر م٨ - الحلقة ٢١ | الموسم 8
16:00 | 2025-09-28
عشرين
تهديد صـ هيوني للفصـ ائل و رد عراقي دون تماهل - عشرين م٤ - الحلقة ٣١ | الموسم 4
15:30 | 2025-09-27
عشرين
تهديد صـ هيوني للفصـ ائل و رد عراقي دون تماهل - عشرين م٤ - الحلقة ٣١ | الموسم 4
15:30 | 2025-09-27
رحال
باذنجان أخضر وباميا زرقاء فقط في تلعفر - رحال م٦ - الحلقة ١٥ | الموسم 6
14:30 | 2025-09-27
رحال
باذنجان أخضر وباميا زرقاء فقط في تلعفر - رحال م٦ - الحلقة ١٥ | الموسم 6
14:30 | 2025-09-27
Biotic
المضادات الحيوية، حساسية الربيع، جفاف الجلد - م٤ Biotic - الحلقة ٢١ | الموسم 4
15:00 | 2025-09-26
Biotic
المضادات الحيوية، حساسية الربيع، جفاف الجلد - م٤ Biotic - الحلقة ٢١ | الموسم 4
15:00 | 2025-09-26
اخترنا لك
الكشف عن تعرض بشار الأسد للتسمّم في موسكو
13:37 | 2025-10-01
20 سفينة حربية إسرائيلية تتجه نحو "أسطول الصمود"
13:19 | 2025-10-01
مقتل 36 شخصا وإصابة أكثر من 200 بانهيار كنيسة
13:15 | 2025-10-01
إيران تعلن وضع خطة لمواجهة "آلية الزناد"
13:14 | 2025-10-01
بابا الفاتيكان يعلن موقفه من خطة ترامب بشأن غزة
13:05 | 2025-10-01
تحذير خطير من خطة ترامب بشان غزة.. "خديعة كبرى"
12:51 | 2025-10-01
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.