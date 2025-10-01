انتشال جثتين من تحت أنقاض مبنى الداخلية السورية

وأوضح مدير في دمشق، حسن الحسان، أن عمليات إنقاذ العالقين تحت الأنقاض ما زالت مستمرة وتتطلب وقتًا أطول، بسبب كثافة الركام وخطر انهيار السقف بشكل كامل في أية لحظة.وكانت فرق الطوارئ قد تمكنت سابقًا من إنقاذ ثلاثة رجال من العالقين، في حين تشير التقديرات الأولية إلى أن عدد المفقودين تحت الركام يصل إلى نحو 7 أشخاص.ويعد مبنى "السرايا" أحد المباني التاريخية في دمشق، إذ يعود تاريخ بنائه إلى عام 1900، وكان مقراً للحاكم العثماني، ثم شغله عدد من المؤسسات الحكومية، ومن أبرزها قبل انتقالها إلى مبناها الجديد في كفرسوسة قرب المشفى الجامعي.