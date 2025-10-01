حكم قضائي بحق إرهابية عائدة من سوريا

واليوم الأربعاء، أفادت متحدثة باسم محكمة سالزبورغ بأن الشابة البالغة 28 عاما أقرّت بالذنب بتهمة الانتماء إلى منظمة إرهابية وجماعة إجرامية، مقدّمة "اعترافات كاملة".وكانت تواجه عقوبة تراوح بين عام و10أعوام من السجن النافذ، لكن الادعاء أوضح أن توّرطها في ارتكاب جرائم لم يُثبَت، كما أنها لم تكن تملك سجلا قضائيا وكانت قاصرا عند مغادرتها البلاد.وقضت المحكمة بإخضاعها لمتابعة نفسية والمشاركة في برنامج لإعادة التأهيل، وهذا الحكم نهائي بعدما تنازل الطرفان عن حقهما في الاستئناف.وكانت ماريا غ. قد غادرت في العام 2014 حين كانت فتاة واتجهت إلى ، حيث تزوجت عنصرا بتنظيم وأنجبت منه طفلين بدعم ولوجستي من التنظيم.واعتُقلت في العام 2019، واحتجزتها القوات الكردية في العام 2020 مع ولديها في مخيم روج بشمال شرق سوريا.وكانت النمسا قد وافقت على إعادة الطفلين القاصرين فقط، لكن والدتهما رفضت الانفصال عنهما.وفي 2024، قضى القضاء النمساوي باسم "المصلحة العليا للطفل"، بترحيلها مع طفليها بعد وفاة زوجها.وفي مارس/آذار الماضي، عاد الثلاثة إلى النمسا حيث بقيت طليقة.وأُعيدت امرأة أخرى في التوقيت نفسه ووُضعت قيد التوقيف، فيما أودع أطفالها مركز رعاية، قبل أن تُدان بدورها في أبريل/نيسان الماضي بالسجن عامين مع وقف التنفيذ.وفي أغسطس/آب 2019، أُعيد طفلان يتيمان يبلغان 18 شهرا و3 أعوام وسُلما لجدتهما بعد إجراء اختبار نسب.ثم عاد طفلان آخران إلى النمسا في 2022 بعدما قبلت والدتهما بالانفصال عنهما.