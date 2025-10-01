شهيد و5 جرحى بقصف مسيّرة إسرائيلية على لبنان

وأفادت أن "مواطنا استشهد وأصيب 5 آخرون، بينهم اثنان جروحهما خطيرة".وأشارت الى ان "القصف ناتج عن مسيّرة اسرائيلية استهدف سيارة في بلدة كفرا الجنوبية".