تحذير خطير من خطة ترامب بشان غزة.. "خديعة كبرى"

ونظمت رابطة علماء فعالية خطابية في بصنعاء بمناسبة مرور عامين على معركة "طوفان الأقصى"، أكد خلالها المفتي شرف الدين أن "الأمة تمر اليوم بحالة خديعة جديدة من ونتنياهو وهي خطة استسلام وليست خطة سلام"، محذرا "فصائل المقاومة من الركون لخطة ترامب والخضوع للضغوط الإقليمية بعد ان حقق الله وأرانا الكثير من آياته في هذه المعركة التي يجب علينا أن نزداد منها عزيمة وإصرارا أكبر".وفي الفعالية أوضح شرف الدين أن "أيام الله هي تلك التي تشهد تحولات كبيرة من ميلاد عليه وآله وسلم إذ شهد العالم تحولا عظيما في كافة مناحي الحياة".وذكر ان "يوم السابع من تشرين الاول 2023م، من أيام لله الذي شهد الجميع فيه آية من آيات لله العظيمة بتلقي ضربة قوية من فصائل المقاومة الفلسطينية، بالرغم مما تمتلكه من ترسانة عسكرية وقوة وتكنولوجيا، لكنها لم تجد نفعا".وحذر العلماء من الانجراف وراء الضغوط الإقليمية والداعية، معتبرين معركة السابع من تشرين الاول "آية من آيات الله" حيث تلقت إسرائيل ضربة قوية رغم ترسانتها العسكرية.وأشاروا إلى أن "خذلان الأنظمة العربية والإسلامية تسبب في استمرار المجازر ضد غزة".وشدد أمين عام الرابطة طه الحاضري على استمرار دعم اليمن لفلسطين، مؤكدا أن "جبهة الإسناد اليمنية لم ولن تتوقف إلا بتوقف العدوان ورفع الحصار".كما دعا العلماء إلى "تعزيز التوعية بوجوب "، معتبرين أن "من لم يقف مع القضية الفلسطينية ليس بمسلم".وفي البيان الختامي، أكدت الرابطة شرعية معركة "طوفان الأقصى" وباركت صمود ، معتبرة نصرة غزة "فرض عين على كل ".وجدد العلماء وقوفهم مع ، معتبرين المساس بسلاح المقاومة " عظمى".