الكشف عن تعرض بشار الأسد للتسمّم في موسكو
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-542529-638949343819118888.jpg
تحذير خطير من خطة ترامب بشان غزة.. "خديعة كبرى"
دوليات
2025-10-01 | 12:51
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
357 شوهد
السومرية نيوز
– دولي
حذر مفتي الديار اليمنية العلامة
شمس الدين
شرف الدين فصائل المقاومة من "الركون لخطة الرئيس الأمريكي
دونالد ترامب
والخضوع للضغوط الإقليمية".
ونظمت رابطة علماء
اليمن
فعالية خطابية في
الجامع الكبير
بصنعاء بمناسبة مرور عامين على معركة "طوفان الأقصى"، أكد خلالها المفتي
شمس الدين
شرف الدين أن "الأمة تمر اليوم بحالة خديعة جديدة من
ترامب
ونتنياهو وهي خطة استسلام وليست خطة سلام"، محذرا "فصائل المقاومة من الركون لخطة ترامب والخضوع للضغوط الإقليمية بعد ان حقق الله وأرانا الكثير من آياته في هذه المعركة التي يجب علينا أن نزداد منها عزيمة وإصرارا أكبر".
وفي الفعالية أوضح شرف الدين أن "أيام الله هي تلك التي تشهد تحولات كبيرة من ميلاد
الرسول
محمد صلى الله
عليه وآله وسلم إذ شهد العالم تحولا عظيما في كافة مناحي الحياة".
وذكر ان "يوم السابع من تشرين الاول 2023م، من أيام لله الذي شهد الجميع فيه آية من آيات لله العظيمة بتلقي
إسرائيل
ضربة قوية من فصائل المقاومة الفلسطينية، بالرغم مما تمتلكه من ترسانة عسكرية وقوة وتكنولوجيا، لكنها لم تجد نفعا".
وحذر العلماء من الانجراف وراء الضغوط الإقليمية والداعية، معتبرين معركة السابع من تشرين الاول "آية من آيات الله" حيث تلقت إسرائيل ضربة قوية رغم ترسانتها العسكرية.
وأشاروا إلى أن "خذلان الأنظمة العربية والإسلامية تسبب في استمرار المجازر ضد غزة".
وشدد أمين عام الرابطة طه الحاضري على استمرار دعم اليمن لفلسطين، مؤكدا أن "جبهة الإسناد اليمنية لم ولن تتوقف إلا بتوقف العدوان ورفع الحصار".
كما دعا العلماء إلى "تعزيز التوعية بوجوب
الجهاد
"، معتبرين أن "من لم يقف مع القضية الفلسطينية ليس بمسلم".
وفي البيان الختامي، أكدت الرابطة شرعية معركة "طوفان الأقصى" وباركت صمود
المجاهدين
، معتبرة نصرة غزة "فرض عين على كل
المسلمين
".
وجدد العلماء وقوفهم مع
حزب الله
، معتبرين المساس بسلاح المقاومة "
خيانة
عظمى".
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
تحذير
ترامب
السومرية نيوز
الجامع الكبير
محمد صلى الله
دونالد ترامب
سومرية نيوز
شمس الدين
المجاهدين
رسول محمد
