بابا الفاتيكان يعلن موقفه من خطة ترامب بشأن غزة

ووصف البابا، في حديثه مع الصحفيين لدى مغادرته المقر البابوي الصيفي في كاستيل غاندولفو عائدا إلى ، خطة الرئيس الامريكي بـ"الواقعية"، معربا عن أمله بأن تقبل بها حركة "حماس"، "ضمن المهلة المحددة".كما أكد أهمية التوصل إلى وقف لإطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، لافتا إلى أن الخطة الأمريكية تحتوي على "عناصر مثيرة للاهتمام"، على حد تعبيره.وردا على سؤال بشأن أسطول "الصمود" الدولي الذي يقترب من المياه الإقليمية الإسرائيلية بهدف كسر الحصار المفروض على وتقديم المساعدات الإنسانية، وصف البابا الوضع بأنه "صعب للغاية".وأعرب البابا ليو الرابع عشر عن أمله في ألا يواجه الأسطول بالعنف وأن تُحترم سلامة الأشخاص، مشدداً على وجود "رغبة في التجاوب مع أزمة إنسانية طارئة".