إيران تعلن وضع خطة لمواجهة "آلية الزناد"

وقالت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية مهاجراني، إن "الحكومة والأجهزة الدبلوماسية بذلت كل جهودها لمنع تفعيل هذه الآلية، لكن في الوقت نفسه جرى إعداد خطة شاملة مسبقا لمواجهة مختلف السيناريوهات المطروحة، ومن المقرر أن تعتمد الأحد".وأضافت مهاجراني أن "البرنامج الجديد يمنح كل وزارة ومؤسسة حكومية مهام محددة لمواجهة تداعيات إعادة فرض العقوبات، بحيث تقلَّص الضغوط على حياة المواطنين إلى أدنى حد".وبشأن الملفات التي نوقشت في اجتماع الحكومة، أوضحت أن وزير الخارجية قدم تقريرا حول زيارته الأخيرة إلى ، لافتة إلى أن " كانت مستعدة لعقد اجتماع بمشاركة الثلاث والوكالة الذرية والمبعوث الأميركي ستيف ويتكوف، لكن الطرف الآخر رفض أو لم يحضر الاجتماعات".ونقلت وكالة أنباء " " عن مهاجراني قولها إن "النقاش كان يتمحور حول تخصيب اليورانيوم بنسبة 60 بالمئة مقابل إلغاء كامل لآلية الزناد، وهو ما كان مطلب إيران، لكن الأوروبيين لم يقبلوا".وتابعت: "في البداية اقترح الطرف الآخر تأجيل تفعيل الآلية لمدة 6 أشهر، إلا أن وزير الخارجية رأى أن مثل هذا الاتفاق لا معنى له. ومع ذلك، ومن أجل المصالح الوطنية، قدمنا في اللحظة الأخيرة مقترحا بتأجيل الآلية 45 يوما، لكن الضغوط التي مارسها اللوبي الصهيوني حالت دون ذلك".وختمت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية بالقول: "ما جرى يثبت للشعب أن حديث الطرف الآخر عن الالتزام بالمفاوضات ليس سوى ادعاء كاذب، وأن اللوبي الصهيوني كان له تأثير مباشر على مسار اتخاذ القرار لدى الأوروبيين، الذين غيروا مواقفهم رغم عدم رغبتهم بذلك، مما أدى في النهاية إلى عودة العقوبات".