مقتل 36 شخصا وإصابة أكثر من 200 بانهيار كنيسة

وكانت حصيلة أولية أوردتها قناة حكومية قد أشارت إلى مقتل 22 شخصا وإصابة 55، قبل أن تؤكد قناة "فانا" الإذاعية الحكومية العدد النهائي للمصابين والقتلى. وأوضح قائد شرطة المنطقة أحمد جبيهو أن عدد القتلى مرشح للارتفاع، مشيرا إلى أن الحادث وقع أثناء زيارة الحجاج لموقع بناء الكنيسة.وأظهرت صور نشرتها الإثيوبية على صفحتها الرسمية على " " السقالة الضخمة المصنوعة من أعمدة طويلة وسميكة قبل انهيارها، ثم مشاهد محمومة لمحاولة إنقاذ المصابين داخل المبنى. ونقلت الهيئة أن عددا من المصابين تم تحويلهم لتلقي العلاج في مستشفى أريرتي، بينما نُقل البعض الآخر إلى العاصمة أديس أبابا لتلقي الرعاية الطبية المتقدمة.