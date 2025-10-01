أفادت وسائل إعلام دولية، اليوم الأربعاء، بأن أكثر من 20 سفينة حربية إسرائيلية تتجه نحو "أسطول الصمود العالمي" الذي يبحر لكسر الحصار عن قطاع .





وأضافت اللجنة في منشور لاحق: "نتوقع جريمة حرب صهيونية خلال ساعة.. صوتكم يحمينا". وأكدت لكسر الحصار عن في منشور عبر حسابها على منصة "إكس" تقدم السفن الحربية، قائلة: "أكثر من 20 سفينة إسرائيلية تقترب من أسطولنا".وأضافت اللجنة في منشور لاحق: "نتوقع جريمة حرب صهيونية خلال ساعة.. صوتكم يحمينا".

وسبق أن أعلن "أسطول الصمود" الدولي، أن سفنه المحملة بالمساعدات الإنسانية باتت على بعد نحو 175 ميلا بحريا من سواحل غزة، مطالبا بضمان مرورها الآمن مع اقتراب دخولها إلى المنطقة "الخطرة".



