الكشف عن تعرض بشار الأسد للتسمّم في موسكو

كشف لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، عن تعرض الرئيس السوري المخلوع الى التسمّم في العاصمة الروسية .

وقال المرصد نقلا عن مصدر خاص، إن "الرئيس السوري المخلوع خرج صباح الاثنين من مستشفى بضواحي العاصمة الروسية، وأن حالته الصحية الآن مستقرّة".

وأشار المصدر إلى أنّه "لم يُسمح بزيارة الأسد خلال فترة علاجه في المستشفى إلا لأخيه ، وسُمح للأمين العام لشؤون الرئاسة السابق بزيارته".



ووفق المصدر فإن "الأسد تعرّض لحالة تسمّم، وأن الجهّة التي نفّذت العملية تريد إحراج الحكومة الروسية واتّهامها بتصفيته".



