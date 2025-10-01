"أسطول الصمود": قوات إسرائيلية تعتقل المشاركين على متن سفينتين

أعلن أسطول الصمود العالمي، الأربعاء، أن قوات إسرائيلية تعتقل المشاركين على متن سفينتين.

وقال الأسطول الصمود، "قوات إسرائيلية تعتقل المشاركين على متن السفينتين ألما وسيروس

الى ذلك نقلت وكالة "رويترز"، أن "البحرية الإسرائيلية تأمر أسطول الصمود بتغيير مساره نحو ميناء أسدود".

كما أفادت هيئة البث الإسرائيلية، أن "قوات من بدأت عملية السيطرة على أسطول الصمود"، مضيفة أن "عناصر من قوات البحرية الإسرائيلية صعدوا على متن سفن مشاركة في أسطول الصمود".

وسبق أن أفادت وسائل إعلام دولية، مساء اليوم الأربعاء، بأن أكثر من 20 سفينة حربية إسرائيلية تتجه نحو "أسطول الصمود العالمي" الذي يبحر لكسر الحصار عن قطاع .