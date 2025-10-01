الصفحة الرئيسية
تكليف مدير جديد لمطار البصرة الدولي (وثيقة)
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-542543-638949409406644107.jpg
"أسطول الصمود": قوات إسرائيلية تعتقل المشاركين على متن سفينتين
دوليات
2025-10-01 | 14:39
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
وكالات
429 شوهد
أعلن أسطول الصمود العالمي، الأربعاء، أن قوات إسرائيلية تعتقل المشاركين على متن سفينتين.
وقال الأسطول الصمود، "قوات إسرائيلية تعتقل المشاركين على متن السفينتين ألما وسيروس
الى ذلك نقلت وكالة "رويترز"، أن "البحرية الإسرائيلية تأمر أسطول الصمود بتغيير مساره نحو ميناء أسدود".
كما أفادت هيئة البث الإسرائيلية، أن "قوات من
سلاح البحرية
بدأت عملية السيطرة على أسطول الصمود"، مضيفة أن "عناصر من قوات البحرية الإسرائيلية صعدوا على متن سفن مشاركة في أسطول الصمود".
وسبق أن أفادت وسائل إعلام دولية، مساء اليوم الأربعاء، بأن أكثر من 20 سفينة حربية إسرائيلية تتجه نحو "أسطول الصمود العالمي" الذي يبحر لكسر الحصار عن قطاع
غزة
.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
20 سفينة حربية إسرائيلية تتجه نحو "أسطول الصمود"
13:19 | 2025-10-01
تشويش إسرائيلي يستهدف سفينة ضمن أسطول الصمود المتجه إلى غزة
11:27 | 2025-09-29
تركيا تجلي ركاب "أسطول الصمود" بشكل عاجل
08:03 | 2025-09-29
"أسطول الصمود" يعاود الانطلاق صوب قطاع غزة
15:50 | 2025-09-01
غزة
أسطول الصمود
سلاح البحرية
بيت إسرائيل
إسرائيل
سيروس
سفين
البيت الأبيض يكشف عن "مناقشات حساسة" بشأن غزة
16:46 | 2025-10-01
الكشف عن تعرض بشار الأسد للتسمّم في موسكو
13:37 | 2025-10-01
20 سفينة حربية إسرائيلية تتجه نحو "أسطول الصمود"
13:19 | 2025-10-01
مقتل 36 شخصا وإصابة أكثر من 200 بانهيار كنيسة
13:15 | 2025-10-01
إيران تعلن وضع خطة لمواجهة "آلية الزناد"
13:14 | 2025-10-01
بابا الفاتيكان يعلن موقفه من خطة ترامب بشأن غزة
13:05 | 2025-10-01
