البيت الأبيض يكشف عن "مناقشات حساسة" بشأن غزة

قالت المتحدثة باسم كارولين ليفيت، اليوم الأربعاء، إن هناك "مناقشات حساسة" تجري حاليا بشأن مقترح الرئيس الأمريكي لإنهاء الحرب في .

وأضافت في مؤتمر صحفي: "أستطيع أن أؤكد لكم أن هناك مناقشات حساسة للغاية تجري، لكنني لا أريد التسرع في إصدار أي بيان من هنا".