روسيا تعلن عدم اعترافها بإعادة العقوبات ضد إيران

وقال خلال مؤتمر صحفي: "سنعيش في واقعين متوازيين، لأن البعض يعتقد أن آلية استعادة العقوبات قد تم تفعيلها، بينما نحن لا نعتقد ذلك. هذا يخلق مشكلة".وأضاف نيبينزيا: "بصراحة، نحن غير سعداء بسبب استعجال الأمين العام في تنفيذ قرار به ثغرات قانونية واضحة"، مشيرا الى أنه لا تعترف بشرعية قيام "الترويكا الأوروبية" بإجراءات استعادة العقوبات ضد التي ألغيت بموجب الاتفاق النووي لعام 2015.وكان اتفاق الحد من البرنامج النووي الإيراني (JCPOA) الموقع عام 2015 ينص على رفع العقوبات مقابل الحد من البرنامج النووي الإيراني.