خطة ترامب بشأن غزة: مخاوف من تكرار سيناريو ما بعد غزو العراق عام 2003

وفي تصريحات لوكالة أسوشيتد برس، قالت نومي بار ، الباحثة في للسياسة الأمنية، إنه من المحتمل ألا تقبل حركة حماس الاتفاق المقترح.وأضافت أن من المرجح أيضا أن تطلب الحركة مزيدا من التوضيحات والضمانات، إذ إنه في الوضع الراهن يُطلب منها إطلاق سراح جميع الأسرى الأحياء والأموات (في غضون 72 ساعة من قبول كلا الجانبين للخطة).وتقدر عدد الأسرى المتبقين في غزة بـ48 منهم 20 على قيد الحياة.وأشارت بار يعقوب إلى أن الإسرائيلي تتنياهو لن يطرح الخطة للتصويت في حكومته، وإنما التصويت فقط على أول 72 ساعة من وقف إطلاق النار، مشيرة إلى أن ذلك يعطي فكرة عن مدى صعوبة تنفيذ الخطة الأميركية.أما فاكيل، مديرة برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في فترى أن المقترح يثير التساؤلات والشكوك.وقالت فاكيل لوكالة أسوشيتد برس بخصوص اقتراح اسم للإشراف (مع ترامب) على ما يسمى "مجلس السلام" إن سمعة بلير ربما تضررت داخل المملكة المتحدة أكثر منها في الخارج، إذ تربطه علاقات رفيعة المستوى مع صانعي السياسات من مختلف الأطياف، وخاصة في الشرق الأوسط.وأضافت أن مشكلة هذا المجلس تكمن في أنه ربما لن تكون هناك مساءلة تذكر له، موضحة أنه يبدو مشابها لإستراتيجية مماثلة اتبعتها وبريطانيا في حرب ".وتابعت في تعليقها على خطة بشأن غزة "لا توجد تفاصيل، ولا جوهر، ولا وضوح بشأن من سيفعل ماذا، ومتى، وأين، وكيف. لا توجد جداول زمنية، ولا مواعيد نهائية. وهذا، كما تعلمون، يثير تساؤلات ويثير كل هذه الشكوك.ورأت أن الإطار المقترح غامض وسيكون عرضة للتأويلات، وأوضحت أن هذه التفسيرات المتضاربة هي التي ستؤدي في النهاية إلى انفجار، إما سريعا أو تدريجيا.