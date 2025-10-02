إسبانيا تستدعي القائمة بأعمال إسرائيل بعد اعتراض أسطول الصمود

وقال وزير الخارجية لمحطة "تي في إي" "استدعيت اليوم القائمة بأعمال في " مضيفا أن 65 إسبانيا كانوا على متن الأسطول.وفي وقت سابق، اعتلت القوات الإسرائيلية قوارب على متنها نشطاء أجانب وتحمل مساعدات إلى واقتادتها إلى ميناء إسرائيلي، لتعترض احتجاجا أصبح أحد أبرز الجهود لرفض الحصار الإسرائيلي للقطاع.وأظهر شريط فيديو من ، تحققت منه "رويترز"، أبرز المشاركين في الأسطول، وهي الناشطة في مجال المناخ ، وهي تجلس على سطح قارب محاطة بجنود.ويتألف "أسطول الصمود"، الذي يحمل أدوية وأغذية إلى غزة، من أكثر من 40 قاربا مدنيا ويقل نحو 500 شخص، بينهم برلمانيون ومحامون ونشطاء.