زلزال عنيف يهز المباني في إسطنبول

وذكر شاهد عيان لوكالة "رويترز" أنّ الزلزال تسبب في اهتزاز مبانٍ بمدينة إسطنبول، ما أثار حالة من الهلع بين السكان.وذكرت والطوارئ في أن قوة الزلزال بلغت خمس درجات. ولم ترد حتى الآن تقارير عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جسيمة، فيما تتابع السلطات التركية تقييم الموقف.