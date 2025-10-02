الصفحة الرئيسية
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
Celebrity
من
02:30 PM
الى
03:30 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
حديث "مثير" لبوتين يخص الشرق الوسط وقطاع غزة
المزيد
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
من الفكرة الى اللحظات الاخيرة.. تفاصيل اعتقال الناشطة السويدية غريتا ثونبرغ
دوليات
2025-10-02 | 09:26
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
166 شوهد
بدأت البحرية الإسرائيلية باعتراض أسطول كبير (الصمود) يحاول كسر الحصار البحري على قطاع
غزة
بعد أن أصدر الجيش الإسرائيلي تحذيرا نهائيا للأسطول
المؤيد
للفلسطينيين لتغيير مساره.
استمرت البحرية الإسرائيلية، طوال الليل حتى صباح السبت، حيث صعدت القوات على متن ست سفن على الأقل من أصل 47 سفينة في أسطول الصمود العالمي بحلول منتصف الليل واحتجزت الناشطين على متنها بعد التشويش على إشاراتها.
وكانت إحدى السفن الأولى التي تم الصعود إليها تحمل
غريتا ثونبرغ
، حيث نشرت
وزارة الخارجية الإسرائيلية
مقطع فيديو لجندي إسرائيلي يسلمها متعلقاتها بعد احتجازها.
وقالت الوزارة: "تم بالفعل إيقاف عدة سفن تابعة للأسطول بأمان، ويجري نقل ركابها إلى ميناء إسرائيلي. غريتا وصديقاتها بخير وبصحة جيدة". وبمجرد إحضارهم إلى
إسرائيل
، سيتم ترحيل النشطاء.
أفادت السياسية الفرنسية ماري ميسمور، والنائبة الأوروبية الفرنسية الفلسطينية
ريما
حسن، باعتراض قاربيهما أيضًا. وأظهرت لقطات بث مباشر ناشطين يرمون هواتفهم في البحر بعد أن صعد جنود على متن سفينة.
ويحمل الأسطول -الذي انطلق من إسبانيا قبل شهر- أكثر من 500 شخص، بحسب المنظمين، وبعضهم اتهمتهم إسرائيل بالارتباط بحماس.
ونشرت
وزارة الخارجية
مقطع فيديو يظهر فيه ملازم بحري يتحدث عبر جهاز لاسلكي إلى النشطاء، محذراً إياهم من أنهم "يقتربون من منطقة محاصرة".
إذا رغبتم في إيصال مساعدات إلى
غزة
، يمكنكم ذلك عبر القنوات المُعتمدة. يُرجى تغيير مساركم نحو ميناء أشدود، حيث ستخضع المساعدات للتفتيش الأمني، ثم تُنقل إلى قطاع غزة، كما قالت.
تكتيكات الترهيب من جيش إسرائيل وجاء اعتراض البحرية للأسطول بعد أن رفض المنظمون الدعوات لنقل المساعدات وتعهدوا بالمضي قدما نحو غزة التي دمرتها الحرب المستمرة منذ ما يقرب من عامين والتي أشعلت شرارة غزو حماس لجنوب إسرائيل، منددين بما أسموه تكتيكات "الترهيب" من قبل الجيش الإسرائيلي.
وقالت في بيان إنها تظل "يقظة بينما تدخل المنطقة التي تم فيها اعتراض الأساطيل السابقة أو مهاجمتها". وكانت إسرائيل قد أحبطت محاولات مماثلة في شهري يونيو (حزيران) ويوليو (تموز).
وكان الأسطول على مسافة 90 ميلا بحريا من القطاع عندما تم اعتراضه، أي داخل منطقة الحظر المعلنة من قبل إسرائيل والتي تمتد 150 ميلا بحريا قبالة غزة، حيث أوقفت البحرية في السابق السفن التي حاولت كسر الحصار.
يذكر أن الحرب في غزة أدت إلى أزمة إنسانية في القطاع، حيث نزح معظم السكان، وتقول
وزارة الصحة في غزة
، إن أكثر من 66 ألف شخص في القطاع قُتلوا أو يُفترض أنهم قُتلوا في القتال حتى الآن، وتقول إسرائيل إنها قتلت أكثر من 22 ألف مقاتل من عناصر حماس في المعارك حتى أغسطس (آب).
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
فلسطين
الصمود
اعتقال
غريتا
ثونبرغ
وزارة الخارجية الإسرائيلية
وزارة الصحة في غزة
وزارة الخارجية
غريتا ثونبرغ
وزارة الصحة
السويدية
السويدي
إسرائيل
+A
-A
