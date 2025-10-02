أسطول "الصمود".. 30 سفينة تقترب من غزة رغم اعتراض 13 منها

وأشار الأسطول في منشورات منفصلة على تليغرام إلى أن قوات الاحتلال اعتلت القوارب "سبكتر" و"ألما" و"سيريوس" وغيرها في المياه الدولية، وإن وضع من هم على متنها غير مؤكد. وكانت القوارب على بعد حوالي 70 ميلا بحريا عند اعتراضها قبالة القطاع المدمر داخل منطقة تراقبها لمنع أي قوارب تقترب من .وأظهر شريط فيديو من الناشطة في مجال المناخ وهي تجلس على سطح قارب محاطة بجنود.كما أظهرت مقاطع فيديو التقطتها المراقبة لحظات الاستيلاء على بعض السفن والقوارب بما في ذلك طريقة التعامل مع النشطاء. وحاولت الإسرائيلية تبرير الاستيلاء على الأسطول ومهاجمته عن طريق الزعم أنه تابع لحركة حماس.وتشارك في الأسطول نحو 50 سفينة تسير على شكل مجموعات تفصل بينها بضعة أميال بحرية، ما يجعل المسافة بين السفن الموجودة في مقدمة الأسطول وتلك التي في مؤخرته نحو 20 ميلا، بحسب ناشطين مشاركين بالأسطول.ونشرت وإسبانيا سفنا تابعة للبحرية لمرافقة الأسطول، وذلك للمساعدة في أي عملية إنقاذ أو احتياجات إنسانية، لكنها توقفت عن متابعته عندما أصبح على بعد 150 ميلا بحريا (278 كيلومترا) من غزة لأسباب تتعلق بالسلامة.