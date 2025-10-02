السلطات الإسكتلندية تعتقل ملك قبيلة أفريقية وتخلي غابتها

وذكرت صحيفة "الغارديان" البريطانية أن الشرطة ألقت القبض على زعيم القبيلة الملك أتهيني المعروف بـ"كوفي أوفيه" (36 عاما) وزوجته الزيمبابوية جان جاشو التي تطلق على نفسها اسم " ناندي"، بالإضافة إلى الخادمة الأمريكية كاورا تايلور ولقبها "أسنات" (21 عاما).ووفق الصحيفة، أبلغ عن اختفاء السيدة تايلور المحامية الطموحة، من دالاس في مايو 2025، ثم رصدتها عائلتها وهي تعيش مع "القبيلة" في اسكتلندا.وبثت المجموعة عملية الإخلاء على الهواء مباشرة من حسابها على تطبيق " " صباح الخميس، حيث أظهرت الصورة رجلا وامرأة يتم إخراجهما من الغابة.وأفادت الصحيفة البريطانية بأنه تم إخطار القبيلة بالإخلاء الشهر الماضي بسبب وجودها على أرض خاصة، حيث اشتكى ديفيد بالمر مالك الأرض التي خيمت فيها القبيلة، من أن الأمر كان مزعجا واتخذ خطوات قانونية لإبعاد الثلاثي.ثم نقلت القبيلة مخيمها إلى قطعة أرض مجاورة مملوكة لمجلس الحدود الاسكتلندي.ويوم الأربعاء، أصدر الشريف بيتر أمرا بإخلاء القبيلة فورا، ولم يمثل أي من أفراد المجموعة أمام المحكمة.وصرح أعضاء ما يسمى بـ"المملكة" الثلاثة بأنهم يستعيدون الأراضي المسروقة من أسلافهم قبل 400 عام.ويزعم أوفه مغني الأوبرا السابق، أنه ملك مفقودة تنحدر من الملك المذكور في ، حيث قال: "لقد عانت مملكة كوبالا من التجارب والمحن على أيدي السلطات التي لا تفهم ولا تتسامح".وأضاف: "مملكة كوبالا لا تُدمر فنحن نستمد العون من خالق السماوات والأرض.. وحتى ذلك الحين لن يتمكن أحد من تدمير مملكة كوبالا.. نحن نتبع قوانين الخالق.. كل شيء ملك لمن خلقه.. لا نؤمن بأن الأرض ملك لأي سلطة.. الأرض ملك للأب".