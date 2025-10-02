رئيس البرلمان الأمريكي يخول ترامب طرد آلاف الموظفين

وقال خلال لقاء مع الصحفيين، ردا على سؤال حول حق الرئيس في تسريح أعداد كبيرة من الموظفين: "نعم، يملك هذه السلطة".وأشار إلى أنه أجرى مكالمة هاتفية مع في اليوم السابق، شارك فيها جميع أعضاء الجمهوريين.وأضاف جونسون أن الرئيس ترامب قد أكد أنه "غير راض" عن الوضع الحالي، ولكن نظرا للظروف الحالية، يجب على تحديد البرامج والموظفين "الضروريين" خلال فترة الإغلاق.وفي حديثه عن موقفه من المفاوضات مع الديمقراطيين، أوضح جونسون أنه "ليس لديه أي موضوع للنقاش"، لذا فهو لا يتفاوض مع زعيمي الديمقراطيين، تشاك شومر وحكيم جيفريز.يذكر أن الحكومة الأمريكية قد أغلقت معظم عملياتها يوم أمس بعدما حالت الانقسامات العميقة بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي دون توصل الكونغرس والبيت الأبيض إلى اتفاق تمويل، مما أشعل فتيل أزمة قد تكون طويلة الأمد وربما تؤدي إلى فقدان آلاف الوظائف بالحكومة الاتحادية.