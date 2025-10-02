حديث "مثير" لبوتين يخص الشرق الأوسط وقطاع غزة

وقال في تصريحات صحافية، "التعددية القطبية نتيجة مباشرة لمحاولات الغرب الحفاظ على هيمنته العالمية"، مردفا " أعلنت مرتين استعدادها للانضمام إلى " " وقوبلت بالرفض".

وأضاف أن "العالم يواجه العديد من المخاطر ووقت الإملاءات انتهى، أي حلول في العالم ممكنة فقط على أساس الاتفاقات"، معتبرا أنه "لا وجود لتوازن عالمي دون روسيا".

ولفت بوتين الى أن "الوضع في الشرق الأوسط متدهور والغرب لم يستطع تقديم حل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي"، مضيفا "لا يمكن حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وفق الوصفة الغربية".

وتابع "الوضع في حدث مروع في تاريخ البشرية الحديث"، كاشفا أن "روسيا بشكل عام مستعدة لدعم اقتراح لتسوية الصراع في قطاع غزة".