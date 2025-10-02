ترامب يعلن: بعد حل مسألة غزة سننظر في أمر روسيا

أعلن الرئيس الأمريكي ، اليوم الخميس، أنه بعد حل مسألة قطاع سينظر في أمر .

وقال وفق شبكة أخبار ون ، "لم يفعل أحد ما فعلته وقد قمنا بحل سبع حروب وقد تصبح 8".

واعتبر أن "مشكلة الشرق الأوسط قابلة للحل بسهولة بعد 3000 عام وسيكون لدينا أكثر من ".

ولفت ترامب الى أنه "سنحصل على غزة بالإضافة إلى السلام الشامل وسيكون ذلك إنجازا مذهلا"، مضيفا "بعد حل مسألة غزة سننظر في أمر وظننت أن ذلك سيكون سهلا لكنه كان صعبا".