الاتحاد الأوروبي بشأن غزة: لا حل عسكريا للصراع

وقال ، "نرحب بالتزام الرئيس ترمب بإنهاء الحرب في مما يوفر مخرجا من هذا الصراع المدمر".

وأضاف "ندعم مبادئ بشأن نزع سلاح حماس دون أي دور لها بالحكم المستقبلي وإزالة أي تهديد لإسرائيل، وندعم المبادئ التي حددها ترامب بشأن عدم احتلال غزة وعدم تهجير الفلسطينيين".

ولفت الاتحاد الأوروبي "ينبغي أن تمهد الترتيبات الانتقالية الطريق لسلام دائم وأفق سياسي لإقامة دولة فلسطينية"، مرحبا بـ"قرار دعم الخطة ونحث حماس على الالتزام بها وإطلاق سراح الرهائن وإلقاء سلاحها".

ودعا الاتحاد الأوروبي أصحاب النفوذ إلى "إيصال هذه الرسائل إلى حماس"، مضيفا "لا حل عسكريا للصراع وندعو جميع الأطراف لاغتنام الفرصة والمشاركة في إنهاء المأساة بغزة فورا".