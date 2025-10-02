الصفحة الرئيسية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
الاتحاد الأوروبي بشأن غزة: لا حل عسكريا للصراع
دوليات
2025-10-02 | 14:31
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
وكالات
256 شوهد
اعتبر
الاتحاد الأوروبي
، الخميس، أنه لا حل عسكريا للصراع في
غزة
، داعيا جميع الأطراف لاغتنام الفرصة والمشاركة بإنهاء المأساة في القطاع.
وقال
الاتحاد الأوروبي
، "نرحب بالتزام الرئيس ترمب بإنهاء الحرب في
غزة
مما يوفر مخرجا من هذا الصراع المدمر".
وأضاف "ندعم مبادئ
ترامب
بشأن نزع سلاح حماس دون أي دور لها بالحكم المستقبلي وإزالة أي تهديد لإسرائيل، وندعم المبادئ التي حددها ترامب بشأن عدم احتلال غزة وعدم تهجير الفلسطينيين".
ولفت الاتحاد الأوروبي "ينبغي أن تمهد الترتيبات الانتقالية الطريق لسلام دائم وأفق سياسي لإقامة دولة فلسطينية"، مرحبا بـ"قرار
إسرائيل
دعم الخطة ونحث حماس على الالتزام بها وإطلاق سراح الرهائن وإلقاء سلاحها".
ودعا الاتحاد الأوروبي أصحاب النفوذ إلى "إيصال هذه الرسائل إلى حماس"، مضيفا "لا حل عسكريا للصراع وندعو جميع الأطراف لاغتنام الفرصة والمشاركة في إنهاء المأساة بغزة فورا".
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
