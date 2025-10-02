كشف هوية منفذ هجوم قرب كنيس يهودي في مانشستر

وأوضحت الشرطة، أن منفذ الهجوم هو "جهاد " البالغ من العمر 35 عاما وهو مواطن بريطاني من أصل سوري.وأضافت الشرطة أن ثلاثة مشتبه بهم، وهم رجلان في الثلاثينيات وامرأة في الستينيات، محتجزون حاليا، وأنه "ألقي القبض عليهم للاشتباه في ارتكابهم أعمالا إرهابية والتحضير لها والتحريض عليها".وكانت الشرطة قد أعلنت في وقت سابق، الخميس، مقتل 3 أشخاص يعتقد أن أحدهم المنفذ، في هجوم قرب كنيس بمدينة شمالي إنجلترا.وذكرت الشرطة، أنها تلقت بلاغا عن "حادثة طعن خارج كنيس يهودي" في مانشستر، وأكد جهاز الإسعاف أنه هرع إلى موقع "حادثة كبرى" في منطقة كرامسال في مانشستر.