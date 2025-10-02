زلزال يضرب منطقة زوارة في أصفهان

ضرب منطقة زوارة في الإيرانية، وفق ما أفادت به وسائل إعلام إيرانية.



وذكرت مصادر، أن سكان مدن قم وطهران ويزد شعروا بالهزّة الأرضية.



ولم ترد أنباء فورية عن وقوع خسائر بشرية أو مادية نتيجة الزلزال الذي بلغت قوته 5.3 درجات على مقياس ريختر.



