موقع أمريكي: إدارة ترامب لا تستبعد استخدام القوة ضد فنزويلا

وقال مصدر مطلع نقلا عن مسؤول كبير مقرب من لم يذكر اسمه، إن مثل هذه الإجراءات يمكن النظر فيها في سياق تكثيف جهودها لمكافحة عصابات الدولية.وأوضح المصدر أن السبب المباشر للنظر في خيار ضرب الأراضي الفنزويلية قد يكون معلومات مؤكدة تفيد بأن تنقل المخدرات إلى عن طريق البحر أو البر.ووفقا له، بالتالي تبدو العملية العسكرية بمثابة ضربة وقائية في إطار حملة أوسع لمكافحة الاتجار بالمخدرات.في وقت سابق، وخلال رده على سؤال حول احتمال توجيه ضربات لتجار المخدرات داخل فنزويلا، قال الرئيس الأمريكي : "سنرى ما سيحدث في فنزويلا. فنزويلا خطيرة للغاية - سواء من حيث المخدرات أو لأسباب أخرى. هذا سيتوقف على تطور الأحداث".وكان الرئيس الأمريكي قد وجه انتقادات شديدة اللهجة إلى الحكومة الفنزويلية، متهما إياها بإرسال "مجرمين ونزلاء من مؤسسات عقلية" عمدا إلى الولايات المتحدة.في المقابل، اتهم الرئيس الفنزويلي سلطات الولايات المتحدة بمحاولة تثبيت نظام عميل لها في بلاده بهدف الاستيلاء على مواردها الطبيعية.